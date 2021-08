Genoa, rimonta al Perugia con gol nel finale! No supplementari pre Inter

Si è appena conclusa la sfida tra Genoa e Perugia valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblu, sotto per 0-2, ribaltano il risultato e nel finale mettono a segno la rete della vittoria che evita agli uomini di Davide Ballardini i tempi supplementari a una settimana dal debutto in Serie A contro l’Inter.

RIMONTA E QUALIFICAZIONE – Partita al cardiopalma per il Genoa di Davide Ballardini che soffre contro il Perugia. Gli umbri partono subito in quarta e nel giro di 10 minuti si portano sullo 0-2 grazie alle reti di Carretta e Lisi. Al 26′ accorcia il risultato Domenico Criscito su calcio di rigore e in due minuti, prima di fine primo tempo, cambia la partita. Al 40′, infatti, gli ospiti rimangono in dieci per espulsione di Curado e, al 41′, arriva il gol del pari di Hernani. I padroni di casa nel secondo tempo provano a fiaccare la resistenza degli avversari e all’88’ ci pensa Kallon a siglare il 3-2 che vale la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia. E a evitare i tempi supplementari al Genoa a una settimana dal debutto in Serie A contro l’Inter.