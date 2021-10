Colantuono: «Calhanoglu può giocare dietro Dzeko. Assenze gravi Lazio»

Stefano Colantuono, ex allenatore, ha analizzato la gara tra Lazio-Inter in collegamento su Sky Sport 24 ritenendo Calhanoglu adatto nel ruolo di seconda punta/trequartista dietro Dzeko. Una battuta anche sulle assenze in casa Lazio

LAZIO-INTER − Colantuono si sofferma su Calhanoglu e sulle assenze biancocelesti: «Hakan Calhanoglu può fare quel ruolo da seconda punta/trequartista perché si avvicina molto alle caratteristiche di Joaquin Correa. Partita importante sabato a Roma, Edin Dzeko giocherà tranquillamente penso. Anche se dovesse giocare Roberto Gagliardini, il suo lo porta sempre a casa. Io penso che Simone Inzaghi faccia giocare le due punte. Nella Lazio, le assenze di Francesco Acerbi e Ciro Immobile peseranno per Maurizio Sarri. Chiaro che i difensori fanno meno strada dei centrocampisti. Dobbiamo tenere conto che siamo all’inizio della stagione. Le energie si riescono a trovare».