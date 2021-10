Correa per ora rimane con l’Argentina. Inzaghi riabbraccia 5 nazionali – Sky

Correa si sta allenando a parte con l’Argentina per via di un affaticamento muscolare (vedi articolo). Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, al momento l’ex Lazio rimane con la Nazionale in attesa di nuovi esami. Intanto Inzaghi riabbraccia cinque nazionali

RIENTRI E DUBBI – Joaquin Correa si allena a parte a causa di un affaticamento muscolare e dunque Lazio-Inter potrebbe essere a rischio. Secondo Matteo Barzaghi, è ancora presto per fare calcoli: «Dall’Argentina fanno sapere che Correa ha accusato un affaticamento muscolare. Per cui, se fosse confermato, sarebbe una situazione simile a quella di Lautaro Martinez. Al momento rimane con l’Argentina e farà altri esami, vediamo se andrà cambiato il programma. Intanto sono rientrati gli olandesi e i croati più Milan Skriniar per cui mancano all’appello Hakan Calhanoglu, atteso domani e Edin Dzeko che sarà in campo stasera. Alla fine rientreranno i sudamericani. Stefano Sensi è tornato in gruppo ma difficilmente verrà preso in considerazione per la sfida con la Lazio».