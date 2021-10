Correa, aggiornamenti sulle sue condizioni. Calhanoglu rientra domani

Correa si è fermato in Argentina per un fastidio fisico. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni del Tucu, mentre Hakan Calhanoglu non rientrerà oggi, bensì nella giornata di domani

AGGIORNAMENTI − Matteo Barzaghi di Sky Sport racconta le ultime sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter: «Per Joaquin Correa che si è allenato a parte (vedi articolo), per adesso sembra affaticamento muscolare, farà dei controlli con l’Argentina. Sono rientrati i nazionali europei, tutti tranne Hakan Calhanoglu atteso domani vista la trasferta lunga in Lettonia con la Turchia». Il centrocampista turco potrebbe peraltro giocare in una posizione diversa durante la partita contro la Lazio (vedi articolo).