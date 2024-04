Cheddira, doppio scherzo al Napoli! Il Frosinone rimonta due volte

Napoli-Frosinone 2-2 al Maradona. Match incredibile con doppia rimonta ciociara firmata proprio da Cheddira, giocatore di proprietà azzurra.

DOPPIA RIMONTA − Partita pazza e infinita al Maradona tra Napoli e Frosinone. Due squadre in lotta per obiettivi diversi: gli azzurri per un posto in Champions League, i ciociari per la salvezza. Pronti-via e dopo 13′ c’è subito la grande parata di Turati su Osimhen, imbucato bene da Kvaratskhelia. Un minuto più tardi, è Ostigard a sfiorare l’1-0, ma da pochi passi spara in curva. Al 18′ arriva il meritato vantaggio azzurro: Politano riceve palla sulla destra, si accentra ed esplode un grande mancino a battere Turati. Passa solamente un minuto e Osimhen a tu per tu col portiere ciociaro si divora il raddoppio. Al 29′, l’episodio che può cambiare la partita: Rrahmani fa fallo in area di rigore, per Fabbri è penalty. Dal dischetto Meret ipnotizza Soulé bloccando anche il pallone. Tre minuti dopo, il futuro interista Zielinski va vicino al 2-0 di testa. Nel finale, è sempre Zielinski il più pericoloso del Napoli, ma è ancora bravo Turati a dire di no. Nella ripresa, i ritmi non calano, tant’è che dopo 40” Osimhen va vicino al 2-0. Al 49′ Cheddira gela Napoli: clamoroso errore di Meret che regala il pallone al marocchino che da due passi fa 1-1. Il Napoli non ci sta e al 62′ trova nuovamente il gol del sorpasso con Osimhen, che di rapina insacca sul tiro di Kvaratskhelia. Ma la gioia azzurra dura poco perché al 73′ Cheddira, proprietà Napoli, pareggia ancora i conti di testa. Nel finale, pericolosissimo Demba Seck ma clamorosa parata col piede di Meret. Al 97′ espulso per doppia ammonizione anche Mario Rui e Napoli che termina la partita in dieci uomini.