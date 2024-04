Taremi torna a sorridere col Porto. Gol e speranza prima dell’Inter

Finalmente, finalmente Mehdi Taremi è tornato al gol. Dopo un digiuno lunghissimo l’attaccante iraniano ha segnato ed ha rivisto la luce in fondo al tunnel di una stagione deludente. L’Inter ha una speranza.

SORRISO – Mehdi Taremi è tornato finalmente a sorridere. Dopo un periodo senza vedere il campo, lungo, quasi infinito, il giocatore promesso sposo dell’Inter ha rivisto il campo dalla panchina. Già aveva giocato con il 7 aprile con il Guimaraes, non trovando però l’occasione per segnare. Ieri invece ha aiutato il suo Porto a pareggiare nei minuti finali con il Famalicao, evitando l’ennesima sconfitta della stagione dei portoghesi. In campionato l’attaccante non arrivava alla rete da ben 16 partite. Il bottino infatti nell’ultimo anno di contratto è scarso: appena 4 gol. L’ultimo mese passato tra non convocazioni e frizioni presunte, anche se non confermate, con Sergio Conceicao non hanno aiutato Taremi a riprendere la sua forma ideale. La speranza è che la partita di ieri dia maggiori possibilità all’attaccante di giocare. L’obiettivo dev’essere arrivare al 100% all’Inter alla conclusione del suo rapporto con il Porto.