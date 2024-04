Taremi decisivo! Torna a segnare e salva il Porto dall’ennesima sconfitta

Taremi torna a segnare con la maglia del Porto salvando di fatto la squadra allenata da Sergio Conceicao dalla terza sconfitta consecutiva. L’Inter osserva con soddisfazione.

RITORNO AL GOL – Mehdi Taremi non gioca titolare la sfida casalinga del Porto contro il Famalicao, ma entra e segna tornando ad essere decisivo per la squadra allenata da Sergio Conceicao. Il Porto rischia l’ennesima sconfitta stagionale, la settima per l’esattezza, contro il Famalicao ottavo in classifica in Liga Portugal. Gli ospiti vanno subito in vantaggio al 9′ con la rete di Cadiz, autore di una doppietta nel primo tempo. Il Porto resta a galla con il momentaneo gol del pareggio, si tratta di un autogol di Youssouf. A inizio secondo tempo, però, Sergio Conceicao decide di puntare tutti su Mehdi Taremi: così all’82’ l’attaccante iraniano promesso sposo all’Inter segna il gol del pareggio.