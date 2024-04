Milan, Pioli perde un titolarissimo prima dell’Inter! Le ultime sulle condizioni – Sky

A poche ore da Sassuolo-Milan in programma domenica 14 aprile alle 20:45, Stefano Pioli perde un titolarissimo della sua formazione dopo un problema accusato dopo la sfida di Europa League contro la Roma. Di seguito le condizioni del giocatore secondo quanto riportato da Sky Sport.

INFORTUNIO – Stefano Pioli perde pezzi prima del derby contro l’Inter. Mike Maignan dopo la sfida di Europa League persa contro la Roma ha accusato un affaticamento muscolare. Per questo motivo il portiere francese non sarà a disposizione domani in vista di Sassuolo-Milan in programma alle 15, dato che di fatto non partirà con il resto della squadra. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, Maignan resterà a riposo per provare a recuperare in tempo per la sfida di ritorno di Europa League contro la Roma, e di conseguenza contro l’Inter lunedì 22 aprile, ci sarà.