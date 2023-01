Cesari: «Chiffi 6+ e calciatori corretti! Toloi no rigore. Una cosa negativa»

Inter-Atalanta, primo quarto di finale di Coppa Italia andato in scena a San Siro, è stato diretto da Chiffi. Graziano Cesari, intervenuto nel post partita Mediaset, promuove l’arbitro soprattutto in relazione a due episodi. Di seguito il suo intervento

SUFFICIENTE – Inter-Atalanta di Coppa Italia è stata diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, promosso da Graziano Cesari: «Chiffi sufficiente, in campo si è vista grande correttezza da parte dei calciatori sia dell’Inter che dell’Atalanta e questo ha aiutato tantissimo. A Chiffi diamo 6+, quando i giocatori aiutano il direttore di gara è sempre positivo. Sullo 0-0 c’è questo tiro e poi il doppio rimpallo con la mano di Toloi, che è girato. Chiffi era molto vicino, mi convince sia la decisone di non dare il rigore che la spiegazione: ‘Ho visto tutto e sono convincente’. Secondo caso: un intervento direi dove Toloi rischia moltissimo su Lautaro Martinez perché se sbaglia è rigore. Qui anticipa e Lautaro inciampando cade. Lautaro ha rallentato, si è un po’ fermato come fanno tutti gli attaccanti».

NOTA NEGATIVA – Cesari boccia una sola decisione di Chiffi: «Dove non mi è piaciuto Chiffi è quando sconfessa un assistente che è a pochi metri da dove succede il fatto e dà un calcio d’angolo. Tu dici no, a quel punto Lautaro si arrabbia ma è un giallo evitabilissimo. Questa è un’ammonizione che si può evitare dando credibilità all’assistente perché è lì».