Ceravolo: «Scamacca miglior profilo in Italia! Sarebbe affare Inter»

Ceravolo promuove e non poco il possibile arrivo di Scamacca all’Inter. Il dirigente valuta il centravanti in uscita dal West Ham come il meglio che il calcio italiano può offrire in quel ruolo. Ecco il suo pensiero nello studio di Sportitalia Mercato.

DA PRENDERE! – Il consiglio di Franco Ceravolo: «Per quanto riguarda Gianluca Scamacca è il profilo migliore che abbiamo in Italia a livello giovanile, l’attaccante migliore che c’è. Tornare in Italia con la rabbia che ha, visto che l’anno scorso per gli infortuni e altro non ha reso in base alle sue potenzialità, chi lo prende fra Inter e Roma farà un affare perché è un gran centravanti. Ha fisicità, tiro e tutto per poter esprimere le sue potenzialità».

IN PORTA – Oltre a Scamacca c’è da prendere anche un portiere. Ceravolo non è così ottimista su Filip Stankovic, al momento: «Buttarlo subito nella mischia, in una squadra come l’Inter, si rischia di bruciarlo. Bisogna darlo in prestito in una squadra che gli dia la possibilità di giocare, per fare da secondo stanno cercando un profilo più esperto. L’Inter ha dei dirigenti bravi, hanno già in testa quello che vogliono fare. L’Inter sa già chi prendere, aspetteranno sicuramente l’alternativa del Bayern Monaco per Yann Sommer. Non si farà trovare impreparata».