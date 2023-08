Scamacca, rilancio Inter: il West Ham ora può cedere. Fattore Roma

Scamacca si avvia a essere il prossimo attaccante dell’Inter, bisognerà capire se il primo di due viste le necessità. Con il West Ham è in arrivo un’accelerata, che si traduce nel rilancio dell’offerta come scrive Sport Mediaset.

UPGRADE – Dopo la prima offerta, rifiutata, fra venti e ventidue milioni di euro l’Inter non si arrende. Ha già pronto un rilancio per Gianluca Scamacca, da venticinque milioni più bonus da presentare al West Ham. Questa cifra, secondo Sport Mediaset, è quella che dovrebbe avvicinare sensibilmente la buona riuscita dell’affare. I londinesi chiedono trenta milioni, ma l’attaccante classe ’99 non è più nei piani della formazione di David Moyes. Per Scamacca c’è anche un altro fattore da considerare: la Roma. I giallorossi hanno manifestato interesse, ma non si sono mai avvicinati realmente con un’offerta concreta. Motivo per cui l’Inter è sempre più vicina a Scamacca.