Carnevali: «Scamacca all’Inter? Fossi in lui aspetterei un anno!»

Carnevali ha detto la sua sull’eventuale trasferimento all’Inter di Scamacca. Oltre a parlare dell’ex giocatore del Sassuolo, l’Amministratore Delegato neroverde ha fatto riferimento anche alla situazione portieri in casa nerazzurra.

CONSIGLIO – Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, esprime il proprio parere su una delle trattative di mercato in cui è coinvolta l’Inter: «Penso che Gianluca Scamacca sia un giocatore che non ha ancora dato il meglio di se stesso. Ha possibilità di crescita ed è importante. Andrebbe a far bene a tutte le squadre italiane: dall’Inter, dalla Juventus, dalla Roma. Però se fossi in Scamacca rimarrei ancora un anno in Premier perché un anno soltanto non è bastato per far capire il vero valore e le qualità di questo ragazzo. Questo è il mio pensiero perché credo che è troppo poco un anno per lui. Poi da qualsiasi squadra possa approdare sarà un grande acquisto per loro perché è un giocatore di grandi qualità. Credo che di giovani forti così come lui in quel ruolo ce ne sono pochi. Inter senza portiere? Ho detto di fare presto altrimenti tocca ad Piero Ausilio e Beppe Marotta andare in porta. Ma loro troveranno la soluzione migliore. Noi ne abbiamo due e ce li teniamo stretti perché sono due portieri importanti. Anche se sono convinto che tutti e due farebbero comodo alla società nerazzurra. Però magari l’Inter punta agli stranieri, noi ci teniamo stretti i nostri che sono italiani».