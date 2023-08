Samardzic all’Inter, si fa! Le cifre dell’operazione con l’Udinese – Sky

Samardzic sarà un nuovo giocatore dell’Inter, ormai non ci sono quasi più dubbi. L’annuncio del trasferimento imminente arriva da parte del giornalista di Sky Sport Di Marzio, che sul suo sito dà i dettagli dell’accordo con l’Udinese.

TUTTO FATTO – Accordo in arrivo: Lazar Samardzic va all’Inter. Il giornalista Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, fa sapere che domani si completeranno tutti i dettagli dell’operazione con l’Udinese. È arrivato l’OK da parte dei bianconeri friulani per inserire Giovanni Fabbian nell’operazione, col centrocampista reduce da un prestito alla Reggina che si è convinto. Bisogna trovare gli accordi fra i due agenti dei giocatori per l’ingaggio, ma non sarà un problema. Samardzic si trasferirà all’Inter in prestito oneroso a quattro milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a sedici milioni, e ulteriori due milioni di bonus. Fabbian, invece, passa all’Udinese a titolo definitivo per quattro milioni di euro, ma l’Inter ha un diritto di riacquisto a dodici milioni. Domani per Samardzic sarà il giorno della chiusura.