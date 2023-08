Gosens, il Wolfsburg si arrende? Un’altra trattativa in corsa in Serie A

Robin Gosens è uno degli obietti del Wolfsburg. L’interesse del club tedesco per il centrocampista dell’Inter, però, potrebbe spegnersi per via di un’altra trattativa in corso sempre in Serie A.

CAMBIO DI PIANI – Sembra che il Wolfsburg sia avanti nella trattativa per l’acquisto di un calciatore di Serie A che, però, non è Robin Gosens. L’addio all’Inter del centrocampista potrebbe sfumare perché il club tedesco sta trattando con il Sassuolo per Rogério Oliveira da Silva. A spiegarlo è proprio Giovanni Carnevali, in collegamento con Sky Sport 24. Di seguito le informazioni riferite dall’Amministratore Delegato neroverde: «Rogério al Wolfsburg? È una trattativa che stiamo portando avanti in questi giorni. Spero che anche questa si possa concludere perché da parte del giocatore c’è il desiderio di andare in un club diverso e non rimanere con noi. Non so se poi con la squadra tedesca lui riesca a raggiungere un accordo. Noi siamo abbastanza a buon punto. Poi come tutte le cose c’è di mezzo il volere del giocatore e del procuratore. Bisogna vedere un attimo, però effettivamente è vero: c’è questa trattativa col Wolfsburg e speriamo che si riesca a portare a termine anche in tempi brevi».