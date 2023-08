Barzaghi: «Sensi via? Sarebbe regalarlo, disegna calcio! Riflessione»

Barzaghi non vorrebbe vedere Sensi via dall’Inter in questa sessione di mercato, a maggior ragione dopo il gol contro il PSG. Il giornalista valuta il rendimento del centrocampista nel corso della diretta di Radio Radio.

UOMO IN PIÙ – Marco Barzaghi vede buone indicazioni dall’amichevole di Tokyo: «Un po’ di difficoltà all’inizio, quando il giropalla del PSG ha nascosto il pallone all’Inter. Che però, col passare dei minuti, ha guadagnato campo e trovato le sue trame di gioco. Deve ancora inserire Marcus Thuram, mi sembra che Lautaro Martinez stia sentendo troppo la fascia e il suo ruolo di leader unico dopo il tradimento di Romelu Lukaku. Nella ripresa meglio, con due assist di Davide Frattesi e il rendimento di Juan Guillermo Cuadrado e dei giovani. E di Stefano Sensi, che se il rendimento è questo non lo cedo mai nella vita. Anche perché sarebbe regalarlo: uno che disegna calcio come fa lui è assolutamente da farci una riflessione. A fine partita avete sentito un audio del vice Massimiliano Farris molto contento: qualche riflessione va fatta anche in ottica Nazionale, perché se Sensi sta bene fra i centrocampisti italiani è uno di quelli con maggiore qualità. Gli infortuni? Nell’ultima stagione a Monza mi sembra che abbia fatto trentuno presenze, anche se ha avuto dei problemi fisici che hanno ridotto il suo minutaggio. Ma se sta bene Sensi è un giocatore di spessore».