Padovan: «Scamacca una scommessa per l’Inter! Simile a Lukaku per…»

Padovan giudica la scelta dell’Inter di puntare su Scamacca per sostituire Lukaku e completare il reparto offensivo. Il giornalista, nel salotto di Sky Sport 24, non è del tutto convinto.

UOMO GIUSTO – Giancarlo Padovan parla di Gianluca Scamacca in ottica Inter: dalle qualità tecnico-tattiche alla somiglianza con Romelu Lukaku. Sull’attaccante il giornalista afferma: «Non so se Scamacca è l’uomo giusto per il gioco di Simone Inzaghi. So, però, che il calciatore ha delle caratteristiche che richiamano un pochino Lukaku. Ha forza fisica, struttura, atleticamente è ben formato, è performante nella velocità, attacca lo spazio, è bravo di testa. In linea di massima direi che lo è. Dovrebbe e potrebbe essere l’uomo giusto. Scamacca è comunque una scommessa. Sono d’accordo con ciò che dice Giovanni Carnevali. Lui ha giocato solo una stagione al West Ham ed ha ancora tanto da dare lì. Ma ormai mi pare che l’Inter abbia deciso, anche perché come non può aspettare all’infinito il portiere non può farlo neanche per l’attaccante. Inzaghi lo vuole italiano, che conosca il nostro campionato, che sia pronto subito e Scamacca lo dovrebbe essere».