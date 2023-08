Ceccarini: «Samardzic importante! L’Inter ha fiutato e fatto bene»

Un altro colpo di mercato, per il rinforzo a centrocampo, è in arrivo in casa Inter. Ceccarini si esprime su Samardzic e sulla bravura della dirigenza nerazzurra nel fiutare l’affare.

INVESTIMENTO – Per l’Inter giungono notizie positive sul fronte Lazar Samardzic. Niccolò Ceccarini. ospite di Sky Sport 24, si complimenta con i nerazzurri per il probabile colpo in arrivo: «Samardzic è un giocatore importantissimo. Io non me l’aspettavo che l’Inter prendesse un altro centrocampista però secondo me ha fiutato che in questo momento Samardzic può essere preso a cifre contenute e ha deciso di fare quest’investimento. La dirigenza nerazzurra ha fatto benissimo perché vedo dei margini di miglioramento enormi».