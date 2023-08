Brachino: «Problema Inter, ma lo risolverà. Scamacca adattissimo»

Brachino è dell’idea che Scamacca sia il profilo giusto per l’Inter, pur avendo caratteristiche diverse dagli attaccanti che c’erano con Lautaro Martinez nella scorsa stagione. Il giornalista si è espresso nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato.

IL GIUDIZIO – Claudio Brachino valuta il calciomercato a livello generale: «Le milanesi sono messe abbastanza bene. Io continuo a pensare che c’è qualcosa che non va in questo mercato. L’Inter ha un problema molto grosso col portiere, che non è un problema da poco, ma lo risolverà. Le romane mi sembrano molto indietro, poi sul Napoli c’è questo discorso di Victor Osimhen. Ma non può partire in questo momento della stagione, col Napoli che ha cristallizzato la squadra che ha vinto lo scudetto».

IN ARRIVO – Sul discorso attaccante, Brachino è ottimista sul profilo che è balzato in primo piano: «Gianluca Scamacca? Mi piace l’idea che un giocatore italiano giochi in una grande del campionato italiano. E giochi, perché potrebbe essere adattissimo al gioco di Simone Inzaghi anche dal punto di vista fisico. Non è Romelu Lukaku ma è un giocatore forte, abbiamo sentito le dichiarazioni di Lautaro Martinez su Marcus Thuram ma manca un attaccante di quel tipo. E poi bisogna riportare un campione di quel tipo nel campionato italiano».