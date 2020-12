Castellazzi: “Eriksen e Nainggolan? Mai visti! Inter, servono due ruoli”

Luca Castellazzi

Eriksen e Nainggolan, secondo Luca Castellazzi, non hanno avuto una presenza alll’Inter. L’ex portiere nerazzurro, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha poi parlato di dove potrà essere migliorata a gennaio la squadra di Conte.

IL COMMENTO – Luca Castellazzi giudica le parole di Radja Nainggolan, che questo pomeriggio non ha fatto mancare un’immediata frecciata all’Inter pur senza ancora essere ufficiale al Cagliari (vedi articolo): «Non ha aspettato molto… Diciamo che lui e Christian Eriksen sono due giocatori che, obiettivamente, quest’anno non si sono mai visti. Nainggolan non ha mai avuto un’occasione, Eriksen non si è integrato e non è stato nemmeno funzionale per le idee di Antonio Conte. Penso che andare via sia un qualcosa di utile per lui, perché un giocatore del genere col curriculum che ha deve giocare, e per l’Inter che si toglie un problema».

I RINFORZI – Castellazzi parla di dove può migliorare l’Inter: «Forse un vice di Romelu Lukaku. A centrocampo qualcosa manca, non so se verrà reintegrato nel progetto Matias Vecino. Non se ne parla più, ma se sta bene è un giocatore di qualità: peraltro i gol dei centrocampisti che si inseriscono sono mancati. Questi sono i due ruoli: un vice di Lukaku e un centrocampista. Alejandro Gomez? Farei fatica a collocarlo nell’Inter, perché sarebbe difficile metterlo. Però, per quello che ha dato negli ultimi anni, adesso le soluzioni per lui sono squadre top in Italia che possano vincere. Penso che lui intenda questo per il trasferimento, nel suo momento della carriera. Cosa manca a Gomez? Vincere qualcosa».