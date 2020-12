Inter-Crotone, per Conte arriva un recupero tanto atteso! La testimonianza

Inter-Crotone si giocherà domenica alle ore 12.30 e Conte dovrebbe poter finalmente avere a disposizione un giocatore mancato più volte in queste ultime partite. Ecco la testimonianza sul recupero in vista del primo impegno del 2021.

TORNA IN GRUPPO? – L’Inter ha pubblicato il video con le immagini dell’allenamento del mercoledì appena concluso. Fra queste si può notare anche una presenza attesa, quella di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno era stato criticato da Antonio Conte nell’ultima conferenza stampa, per le sue condizioni fisiche (vedi articolo). L’infortunio subito contro il Cagliari, lo scorso 13 dicembre, può finalmente essere definito alle spalle. Questi giorni serviranno per capire se Sanchez potrà essere disponibile per Inter-Crotone, ma già rivederlo ad Appiano Gentile fa ben sperare. Di seguito il video tratto dall’account ufficiale YouTube della società.