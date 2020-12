Bagatta: “Eriksen non è Nainggolan, non dirà nulla! Pronto a scommettere”

Condividi questo articolo

Guido Bagatta

Nainggolan ha fatto notizia anche oggi, con le dichiarazioni rilasciate all’arrivo a Cagliari (vedi articolo). Il giornalista Guido Bagatta, ospite di “Sportitalia Mercato”, ritiene che a differenza del belga Eriksen non sarà così duro.

CARATTERI DIFFERENTI – Guido Bagatta, innanzitutto, indica un nome per l’attacco dell’Inter: «Uno come Fernando Llorente potrebbe accettare di fare il vice di Romelu Lukaku a fine carriera. Magari vince lo scudetto e se lo porta via. Secondo me Christian Eriksen non dirà una parola, a differenza di Radja Nainggolan. Sono due caratteri molto diversi: Eriksen, da danese e da nordico, non ha detto niente in tutti questi mesi. Lui lo venderanno bene, magari troverà una bella squadra, dirà grazie e giocherà bene. Sono pronto a scommettere su questo fatto».