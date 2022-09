Cassano: «Viktoria Plzen-Inter, passeggiata di salute! Mai sofferto»

Antonio Cassano ha analizzato l’ultimo turno della fase a gironi della UEFA Champions League, per quanto riguarda le prestazioni delle italiane. Tra cui l’Inter, uscita vittoriosa dal campo del Viktoria Plzen in Repubblica Ceca.

TUTTO FACILE – Nessuna difficoltà per l’Inter nella gara vinta 0-2 contro il Viktoria Plzen. A sostenerlo è (anche) Antonio Cassano, che sul suo profilo Instagram ha commentato l’ultima due-giorni di UEFA Champions League per le italiane. Queste le parole dell’ex attaccante: «Per l’Inter è stata una passeggiata di salute, non ha mai sofferto contro il Viktoria Plzen. Hanno fatto una vittoria facile».