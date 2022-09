Acerbi convince Inzaghi, pronta una maglia da titolare per Udinese-Inter – Sky

Dopo la convincente prova al debutto nerazzurro contro il Viktoria Plzen, Francesco Acerbi si candida ora per una maglia da titolare. Andrea Paventi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ha rivelato come il difensore potrebbe partire dal primo minuto in Udinese-Inter.

CONVINCENTE – Arrivato nell’ultimo giorno di mercato, Francesco Acerbi ha debuttato in nerazzurro nella gara di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen. Una prestazione sicura e pulita, che sicuramente ha convinto Simone Inzaghi. Tanto che, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, potrebbe tornare in campo dal primo minuto anche domenica – ore 12.30 – in Udinese-Inter. Indicazioni più chiare arriveranno dopo gli allenamenti dei prossimi giorni, ma l’ipotesi Acerbi titolare non è più così remota.