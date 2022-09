Calhanoglu, Inter ha fissato una data per il ritorno in campo: le ultime – Sky

Calhanoglu non ci sarà per Udinese-Inter a causa di un infortunio (vedi articolo). Il centrocampista turco potrà approfittare della pausa per le Nazionali per lavorare in vista del ritorno. Di seguito le ultime di Paventi, intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport

TEMPI – Hakan Calhanoglu salta Udinese-Inter per un problema muscolare. Secondo Andrea Paventi, il club nerazzurro proverà a recuperarlo subito dopo la sosta: «Calhanoglu ha accusato una distrazione ai flessori della coscia sinistra: di mezzo c’è la pausa per le Nazionali e di solito 15-20 giorni occorrono per questo tipo di problema. L’Inter proverà a recuperarlo per la partita con la Roma insieme a Lukaku. L’Inter ha ritrovato il sorriso, anche oggi grande voglia in allenamento in vista della partita con l’Udinese».