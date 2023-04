Cassano replica a Mourinho: «Livaja? Io mai prese da nessuno!»

Cassano ha voluto replicare a José Mourinho (vedi articolo). FantAntonio non ci sta e risponde alla presunta lite con Livaja ai tempi dell’Inter

SOLO CHIACCHIERE − Antonio Cassano risponde alla provocazione di Mourinho: «Cari followers. Visto che domani sera sarò alla Bobo Tv, dirò tutto lì. Ma voglio anticipare una cosa su Mourinho e le parole su Livaja. Nella mia vita non è mai stato duro niente, solo dagli 0 ai 18 anni. Ma ho il risveglio furbo. Ho litigato con Livaja, ci siamo detti di tutto e di più ma dopo due giorni amici come prima. Mia madre mi ha insegnato a non aver paura di niente e di nessuno. Ho discusso con 30.000 persone. Qualcuno ti ha fatto da spia, dì alla spia che venti persone si sono messe in mezzo e non c’è stato nessuno scontro fisico. Non ho preso niente. Dì a quel coniglietto che ti racconta cagate, che è appunto una cagata. E questa è un’altra figura di m*** oltre al modo in cui fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, mai, forse sono state fortunato, ma non ho mai avuto paura di niente e di nessuno. E alla Bobo TV diremo altre robe».