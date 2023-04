Mourinho: «Cassano? Io all’Inter ho vinto, lui nulla! Attento a Livaja»

Mourinho se la prende con Cassano, che più volte alla Bobo TV l’ha criticato. In conferenza stampa dopo Torino-Roma (vedi articolo), l’allenatore giallorosso paragona il suo periodo all’Inter con quello dell’ex attaccante. E ricorda quando aveva litigato con Livaja nel 2012-2013.

IL PARAGONE – José Mourinho critica a modo suo chi l’ha contestato: «Antonio Cassano si diverte, altri fanno un lavoro serio e critica. Il problema è che qualche volta arriva un Marko Livaja nella sua vita e dopo arriva un momento in cui non c’è un Marko Livaja nella vita ma ci sono diversi Marko Livaja. Cassano ha giocato in tre squadre dove ho allenato io in momenti diversi: Roma, Inter e Real Madrid. Al Real Madrid è ricordato per la giacca con cui è arrivato, nella Roma penso che abbia vinto una Supercoppa Italiana senza giocare perché giocavano gli altri bravi, nell’Inter non ha vinto neanche la Coppa di Lombardia. In questi tre club io ho vinto quello che tu sai con l’Inter, ho vinto col Real Madrid la Liga dei record e alla Roma l’UEFA Europa Conference League. Lui avrà un problema con me ma io non ho un problema con lui, lui si diverte ma anche io. Lui ha quarant’anni, io sessanta: stia attento, perché prima o poi arriva un Marko Livaja e dopo è dura».