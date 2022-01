Cassano: «Inter-Venezia? Avrei tolto Dzeko, ma non sono buono ad allenare!»

Cassano torna su Inter-Venezia di sabato e rivela come, fosse stato al posto di Inzaghi, avrebbe tolto Dzeko anziché Lautaro Martinez prima del gol decisivo al 90′. Queste le sue parole da Bobo TV sul canale Twitch di Vieri.

VITTORIA SOFFERTA – Antonio Cassano dice la sua su Inter-Venezia: «Partita meno buona delle altre volte, una squadra abbastanza complicata da affrontare il Venezia. Non riuscivano a trovare le trame solide con Marcelo Brozovic, non una prestazione ottima ma sono tre punti fondamentali. Potrebbero diventare sette i punti sulla seconda, essendoci una partita da recuperare. L’Inter ha avuto dall’inizio il pallino in mano, sono entrati molto bene Denzel Dumfries e Arturo Vidal. Io non sono buono a fare l’allenatore, ma in quel caso avrei tolto Edin Dzeko e non Lautaro Martinez, che lo vedevo un po’ più dentro la partita. Invece cosa è successo? Ha tolto Lautaro Martinez, incazzato, Dumfries è entrato bene ha messo una gran palla e ha fatto un grandissimo gol Dzeko. È un tipo di giocatore che, nella partita più brutta che fa, è da 6 in pagella e ti fa giocare bene».