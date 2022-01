Adani: «Dzeko? In un mese ha fatto dimenticare Lukaku! Inter sporca ma bene»

L’Inter ha battuto 2-1 il Venezia sabato, grazie al gol di Dzeko al 90′. Adani, nel corso di Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, vede comunque lati positivi da una prestazione non straordinaria della capolista.

90′ DI VALORE – Daniele Adani segnala: «Vedo tutte le squadre a turno che hanno avuto delle difficoltà. Che Inter-Venezia sia stata una partita dura lo sappiamo tutti, ma ho visto Milan, Juventus e Atalanta in difficoltà. Il Napoli ha perso tre partite di fila in casa, l’Inter dal 21 novembre quando ha subito il gol di Piotr Zielinski ha ribaltato vincendo ed è andata avanti. Ha vinto tutte le partite tranne il pareggio di Bergamo, sabato una partita dove il risultato è venuto ma non possiamo dire che non sia meritato. È venuto in maniera sporca, poi non diciamo che il Venezia non ha meritato».

CAMBI DECISIVI – Adani sottolinea l’utilità dei cambi di Simone Inzaghi sabato: «Sappiamo la rosa dell’Inter, ha cambiato cinque giocatori di movimento e hanno fatto tutti meglio degli altri. Denzel Dumfries, sapendo benissimo che non potrà mai essere Achraf Hakimi o Joao Cancelo, sta facendo molto bene. La palla è dosata molto bene e con qualità, poi il gol va fatto. La verità è che l’Inter, anche nelle difficoltà, ha consapevolezza e conoscenza di ogni situazione da campo. Sa che in ogni momento della partita, come con Empoli e Juventus, può risolverla. Possiamo dire che non ha giocato bene e ha vinto in maniera sporca, ma questo capita a tutti. Edin Dzeko può sbagliare qualche palla o non essere ispirato, ma è un calciatore che fa le cose giuste nel pensiero ed è un ragazzo disponibile. Dzeko in un mese ha fatto dimenticare Romelu Lukaku, adesso è facile dirlo ma ci ha messo quattro partite. È un valore aggiunto».