Bucciantini: «Gosens acquisto per l’Inter? Da quinto perfetto!»

Si parla di Gosens per l’Inter come rinforzo già in questo mese di gennaio, con un’operazione da chiudere in pochi giorni (vedi articolo). Bucciantini, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha un ottimo giudizio nei confronti del laterale tedesco dell’Atalanta.

ACQUISTO GIUSTO – Robin Gosens può lasciare l’Atalanta per l’Inter entro sei giorni, in chiusura del calciomercato invernale. Marco Bucciantini lo vedrebbe bene con Simone Inzaghi: «Io penso che come quinto di centrocampo, perché gioca lì, è perfetto. Non lo cerca solo l’Inter ma anche squadre inglesi, dal 2020 è titolare nella Germania e gioca a quattro. È un altro giocatore che Gian Piero Gasperini ha dato».