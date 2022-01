Bergomi: «Gosens perfetto per come gioca l’Inter! Garantisce anni»

Gosens è l’ultimo nome accostato all’Inter e c’è la possibilità di chiudere già in questa sessione di gennaio (vedi articolo). Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Bergomi promuove il laterale dell’Atalanta.

DA PRENDERE! – Giuseppe Bergomi trova ideale il nome di Robin Gosens: «Bene. Nel senso: adesso è infortunato, però è perfetto per come gioca l’Inter. È un ragazzo mancino, ovviamente l’Inter negli anni ha fatto fatica a trovare un esterno mancino, anche se Ivan Perisic usa bene i due piedi e il suo rendimento è molto elevato in questa stagione. Garantisce gol, garantisce fisicità e sa fare bene le due fasi. Non so bene qual è l’età giusta di Gosens, però ti garantisce diversi anni».