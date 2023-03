Cassano: «Inter strameritava di vincere. Inzaghi risolva il problema!»

Antonio Cassano, durante la BoboTV su Twitch, ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia. Non tralasciando le critiche a Simone Inzaghi e il suo pensiero sulla prestazione di Romelu Lukaku.

PROBLEMA DA RISOLVERE – Antonio Cassano ha fatto il punto su Spezia-Inter, non lesinando le critiche a Simone Inzaghi: «Siamo sempre a quel punto là. L’Inter strameritava di vincere la partita. Ma la domanda è: se subisci due gol ogni volta che giochi in trasferta, qual è il problema? Otto sconfitte. Se ogni volta fai male con le piccole c’è qualcosa che non quadra. Il problema lo deve risolvere l’allenatore. Io continuo a pensare che per costruire una squadra vincente, Inzaghi non è adatto. Bisogna cambiare qualcosa perché hai buttato via un altro campionato. Non è concepibile».

NESSUN CAMBIAMENTO – Cassano ha proseguito poi con le critiche a Inzaghi per la stagione dell’Inter: «Inzaghi non cambia mai nulla. Queste sono le sue idee e non cambia mai. Lo scorso anno ha perso il campionato per un punto e quest’anno sta facendo un disastro. O vince la Champions League, o deve cambiare assolutamente qualcosa. Con questa squadra, chi metti metti, la partita la devi portare a casa. Ma non si vede nulla. O si inventa qualcuno la giocata, o fanno fatica. Anche se contro lo Spezia meritava di vincere».

SENZA FIDUCIA – Cassano ha poi chiuso con l’analisi su Romelu Lukaku, male da quando é tornato all’Inter: «Nzola gioca nella quartultima squadra della Serie A, ha lottato, ha tenuto palla, ha creato lui il primo gol. Le poche palle che lui prende, fa la guerra. Ho l’impressione invece che Lukaku da quando è tornato a Milano ha perso fiducia in sé stesso. Quando gioca è molto frenetico, ha molta paura e quello che fa lo fa con grande timore. Ha fatto gol su rigore, però lo vedi che non è in fiducia».