Cucchi: «Inter, non bastano 28 tiri! Ecco il perché della sconfitta»

Nella sua analisi dopo Spezia-Inter, l’ex radiocronista Riccardo Cucchi si è in particolar modo soffermato sulla mancata concretizzazione delle occasioni da parte dei nerazzurri.

POCO CONCRETI – Riccardo Cucchi, tra i motivi che hanno portato l’Inter a perdere per 2-1 contro lo Spezia, sottolinea la poca concretezza della squadra. Queste le sue parole su Twitter: “Non sono bastate 28 conclusioni e il 70% di possesso palla. L’Inter perde contro lo Spezia perché non riesce a concretizzare il suo gioco. Gara di contenimento e di grande applicazione dei padroni di casa che si portano in vantaggio per due volte vincendo la gara“.