In Spezia-Inter si rivede il vero Brozovic, padrone assoluto del centrocampo

Marcelo Brozovic parte titolare in Spezia-Inter (2-1) e serve una prestazione che ricorda i tempi migliori. Il croato giganteggia in mediana, certificando la sua superiorità con numeri imbarazzanti.

CHIAVI IN MANO – Marcelo Brozovic torna titolare in Spezia-Inter, riprendendosi il ruolo di regista della manovra nerazzurra. E togliendosi definitivamente la ruggine dai muscoli, fornendo una prestazione di qualità superiore lì in mezzo. Il numero 77 è uno dei migliori in campo a fine partita, nonostante il risultato finale. E i numeri certificano la sua assoluta supremazia a centrocampo.

LIVELLO SUPERIORE – Brozovic gioca una quantità industriale di palloni in Spezia-Inter. 115 per la precisione. Inutile dire che il suo è il valore più alto non solo tra i nerazzurri, ma tra tutti i trenta giocatori di movimento in campo. E dalla mappa dei suoi tocchi (presa da WhoScored) si evince il totale controllo del gioco da parte del croato:

Non a caso, il croato è anche il giocatore che percorre più chilometri in campo (13,76), confermando la ritrovata condizione. Andando più nel dettaglio, Brozovic tocca 115 palloni completando 84 passaggi (53 dei quali in avanti), con una precisione del 94%. Meglio di lui nell’Inter solo Henrikh Mkhitaryan, che completa il 95% dei passaggi ma servendone meno della metà (41). Nello Spezia invece Kevin Agudelo non sbaglia un tocco su 24 totali in 67′, ma fornisce appena 11 passaggi. Tornando al vice-capitano nerazzurro, all’ottima prova in sede di costruzione abbina anche grande attenzione in fase di non possesso, con 12 recuperi (ovviamente, più di tutti). Nella disfatta di La Spezia, l’Inter potrebbe forse aver ritrovato il vero Brozovic. E questa è la notizia migliore della partita, nonché l’unica.