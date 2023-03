Longhi: «Inter, giocato bene contro lo Spezia. Caso trasferta»

La sconfitta dell’Inter contro lo Spezia porta a diverse riflessioni su quanto visto in campo ieri sera. Anche da parte del giornalista sportivo Bruno Longhi, che rispolvera un problema spesso visto in casa nerazzurra in questa stagione.

FORMATO TRASFERTA – Il problema in trasferta dell’Inter in questa stagione è sotto gli occhi di tutti. Tanti risultati negativi, tanti gol subiti. Lontano da San Siro la squadra nerazzurra non è la stessa delle gare disputate a Milano. Di questo ha parlato Bruno Longhi attraverso il suo profilo Twitter: “Non c’è verso: sia che giochi male o che giochi bene (come nella sconfitta contro lo Spezia) l’Inter formato trasferta resta un caso di difficile soluzione“.