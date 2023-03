Marotta, in arrivo prestigiosa onorificenza da Mattarella − TS

Ieri per l’Inter è arrivata l’ennesima battuta d’arresto in casa dello Spezia. In casa nerazzurra però c’è anche qualche buona notizia. Il prossimo 2 giugno Beppe Marotta riceverà dal presidente Sergio Mattarella una prestigiosa onorificenza.

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO − Nell’ultimo periodo in casa Inter si sono alternate belle e cattive notizie. La stessa cosa è avvenuta anche nella giornata di ieri, con i nerazzurri che sono usciti sconfitti nell’anticipo del venerdì in casa dello Spezia. La buona notizia arriva invece in ambito dirigenziale. Il prossimo 2 giugno Beppe Maorotta sarà insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. La prestigiosa onorificenza gli verrà conferita direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino