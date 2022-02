Cassano: «Inter, col Sassuolo peggior gara dell’anno. Ora rivali addosso»

Cassano, sulla Bobo TV, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo per 0-2. Secondo l’ex attaccante, i nerazzurri hanno giocato la peggior partita della stagione. Sulla classifica, una considerazione.

PEGGIOR GARA − Antonio Cassano non ha dubbi sul KO in campionato di domenica: «Inter-Sassuolo? Penso che ci sia stato un grande problema fisico e mentale. Perché quando in settimana giochi la partita di cartello in Champions League poi la paghi. Il Sassuolo ha fatto una buona partita anche se l’Inter nella ripresa si è buttata avanti per orgoglio ma con confusione. L’Inter ha creato ma il Sassuolo ha vinto meritatamente. La partita più brutta dell’anno. Non mi è piaciuta mai, hanno creato le occasioni senza idee. Non me lo sarei aspettato perché poteva avere tanti vantaggi per allungare invece si è ritrovata con un bel po’ di squadre addosso. Non si può più sbagliare più».