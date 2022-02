Biasin: «Rinnovo Brozovic-Inter, gran bella notizia! Non salti mezza partita»

Brozovic rinnoverà in settimana con l’Inter, stando a quanto anticipato da Marotta ieri pomeriggio (vedi articolo). Biasin, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, si augura che non salti più partite come domenica col Sassuolo.

RISISTEMARSI – “L’Inter, banalmente, non è una squadra perfetta e se non sei perfetto te la puoi cavare solo con l’applicazione. Domenica, l’applicazione, si è vista quando ormai era troppo tardi. Se questa squadra intende bissare il trionfo dell’anno passato deve augurarsi tante cose, ma soprattutto una: che Marcelo Brozovic non salti mezza partita. E questo perché è fortissimo lui (detta i tempi, dà sicurezza, mette la colla alla fase difensiva, olia quella offensiva), ma soprattutto perché l’Inter non dispone di un sostituto che gli assomigli neppure alla lontana. Ecco, proprio in quest’ottica il rinnovo del croato («questione di giorni» ha detto Giuseppe Marotta) è una gran bella notizia. E lo è anche per me che dico da mesi ‘abbiate fede, rinnoverà’: il rischio figura di fango era dietro l’angolo”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin