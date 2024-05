Ruggeri: «Inter, scudetto ha una parola chiave». Poi una preferenza

L’Inter di Inzaghi ha vinto uno storico scudetto, quello della seconda stella, con un percorso assolutamente formidabile. Ruggeri ne parla a Sky Sport, indicando soltanto due seratacce ed esprimendo una chiara preferenza

CAVALCATA EPICA – L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto il ventesimo scudetto, quello della seconda stella, al culmine di una cavalcata eccezionale terminata con l’ufficialità della seconda stella proprio nel derby contro il Milan. Enrico Ruggeri, artista di nota fede nerazzurra, indica solo due seratacce: «Una cavalcata con due seratacce: Bologna e Champions League».

Inter, Ruggeri sceglie una parola chiave per il ventesimo scudetto

PAROLA CHIAVE – Ruggeri identifica il trionfo con una parola: «La parola chiave per questo scudetto è fantasia perché con il 3-5-2 giocano centinaia di squadre pero una squadra nella quale uno passa la palla a sinistra e prima che parta l’inquadratura non sai chi ci sarà da quella parte non è una cosa da tutti. L’imprevedibilità e la fantasia mi hanno divertito molto».

DIVERTENTE – Per terminare, Ruggeri esprime una chiara preferenza: «È stato uno degli scudetti più divertenti per me. Abbiamo avuto Inter epiche, tra cui inter dei record di Trapattoni, però dal punto di vista del divertimento questa è stata la migliore».