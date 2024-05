Materazzi, che omaggio a Moratti: «16 maggio data da festeggiare»

Marco Materazzi scatenato attraverso i suoi canali social. Non soltanto per la risposta a Federico Gatti, ma anche e soprattutto per l’omaggio all’ex presidente Massimo Moratti, che ieri ha compiuto 79 anni. In un giorno speciale e da festeggiare anche per un altro motivo.

DOPPIA FESTA – Per Marco Materazzi e Massimo Moratti, il 16 maggio è una data speciale. Non solo si tratta del compleanno dell’ex presidente dell’Inter, che ha compiuto proprio ieri 79 anni, ma è anche l’anniversario della vittoria del 18esimo scudetto, quello che sancì il secondo trofeo nel 2010 del leggendario Triplete, completato pochi giorni dopo, il 22 maggio, a Madrid, con la vittoria della UEFA Champions League contro il Bayern Monaco.

Materazzi, che omaggio a Massimo Moratti: doppia festa per l’Inter

FESTEGGIAMENTI – Attraverso un post su Instagram, Marco Materazzi ha omaggiato con delle bellissime parole Massimo Moratti. Ricordando, in particolar modo, i due avvenimenti speciali del 16 maggio: “Il 16 maggio per lei, per noi, è una data da festeggiare, sempre: il giorno del suo compleanno, ma anche della seconda gioia del nostro fantastico Triplete. Festeggiavamo insieme, forse sapevamo già che il resto, il meglio, doveva ancora venire. Le auguro che la vita continui sempre a farle regali così belli. E la faccia sempre sorridere. Tanti auguri, Pres. Buon compleanno“.