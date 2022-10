Cassano: «Inter, Inzaghi si svegli o sarà notte fonda. Basta sceneggiate!»

È un Cassano che spara a zero nei confronti di Simone Inzaghi, reo di non aver dato all’Inter un’identità precisa di gioco. Nel mirino le dichiarazioni sia alla vigilia che nel post della gara contro la Roma

NOTTE FONDA − Antonio Cassano sul suo profilo Instagram si scaglia contro il tecnico in relazione al negativo momento dei nerazzurri: «La Roma è stata solida e ha fatto quello che fa sempre lasciando il pallino all’Inter. Ha meritato di vincere. Ma il problema più grande è proprio l’Inter, o si dà una sveglia o va a rotoli. Inzaghi basta con le sceneggiate in conferenza stampa, la squadra non ha identità. Bisogna fare delle scelte anche a malincuore: Handanovic, Skriniar. Asllani è molto forte ma è impaurito, lo vedi. Gosens pesce fuor d’acqua. Inzaghi si svegli altrimenti è notte fonda».