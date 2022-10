Facchetti: «Destino di Inzaghi non segnato dal Barcellona. Si tuteli l’Inter!»

L’Inter domani sera giocherà contro il Barcellona in Champions League, match fondamentale anche per schiacciare una crisi ormai preoccupante. Inzaghi nel mirino. Le parole di Facchetti che condanna chi guarda soltanto al proprio orticello

NO ALIBI − Gianfelice Facchetti si concentra sulla crisi dei nerazzurri anche in vista del match col Barcellona. A detta sua, all’Inter serve compattezza e unione di tutti: «L’incontro di domani sera non è dei più semplici per uscire da questo momento ma ormai ogni confronto è buono per cercare di scrollarsi di dosso questa negatività. Immagino che a questo punto è chiaro che quel che si scrive e si dice cambia di giorno in giorno. Non credo che la partita di domani sera possa segnare il destino di Inzaghi. Qualcosa la squadra lo ha dimostrato con la Roma ma tutti devono fare di più. Serve ritrovare umiltà e compattezza. Assenza Lukaku alibi? Pesa ovviamente ma non può essere alibi. In questo calcio post pandemico tutte le squadre si stanno confrontando con infortuni e assenze durate, manca come agli altri mancano altri giocatori. Chi fa parte del mondo Inter oggi deve solo tutelare l’interesse dell’Inter e non concentrarsi solo su se stessi». Facchetti è intervenuto in collegamento su Radio 24 durante il programma Tutti Convocati.