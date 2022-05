Carragher ‘stronca’ Lukaku: «Non è così bravo come alcuni dicono»

L’ex leggenda del Liverpool, Jamie Carragher, si è espresso a MSN UK sull’ex Inter Lukaku. A detta sua, l’attaccante belga è stato fin troppo sopravvalutato. La sua stagione al Chelsea lo conferma

GIOCATORE NORMALE − Carragher stronca l’ex Inter Lukaku e la sua annata da dimenticare a Londra: «Romelu Lukaku? Quando era al Manchester United e all’Everton ci si ponevano domande su quale sarebbe stata la sua carriera. E penso che quello che ho visto in questa stagione al Chelsea ha confermato che non è così bravo come alcuni dicono».