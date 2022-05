Campionato Primavera 1, Inter in finale contro la Roma: data e ora della partita

L’Inter Primavera pareggia 3-3 (dopo i tempi supplementari) contro il Cagliari dei pari età, questo basta alla squadra allenata da Cristian Chivu per conquistare la finale del Campionato Primavera 1. In finale i nerazzurri sfideranno la Roma. Ecco data e ora della finale.

DATA E ORA – All’Inter Primavera basta un pareggio (3-3) per superare il Cagliari – in virtù del miglior piazzamento in regular season -, e passare alla fase successiva, cioè la finale del Campionato Primavera 1. Incredibile la rimonta dei ragazzi allenati da Cristian Chivu, sotto di ben tre gol fino al 78′ di gioco. I nerazzurri, dunque, sono i secondi finalisti dopo al Roma allenata da Alberto De Rossi. Le due squadre si affronteranno al Mapei Stadium (Reggio Emilia), martedì 31 maggio alle 20.30.

REGOLAMENTO DELLA FINALE – In caso di parità, al termine dei 90 muniti regolamentari, le squadre disputano due tempi supplementari della durata di quindici minuti ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, il punteggio dell’incontro dovesse rimanere ancora in parità, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.