Caressa sbotta: «All’Inter si mandano a quel paese, insopportabile vederli»

Fabio Caressa, su Sky Calcio Club, si scaglia contro i giocatori dell’Inter e il loro atteggiamento per nulla di unione in squadra. Il telecronista era a San Siro contro la Roma

INSOPPORTABILE − Fabio Caressa sbotta contro i giocatori dell’Inter e il loro atteggiamento in campo: «Insopportabile questa cosa che all’Inter si mandano sempre a quel paese, lo fanno in continuazione. È una cosa che continua dall’inizio del campionato. Sembra che non si aiutano come si aiutavano prima. Noi eravamo a San Siro a vedere la partita e si vedeva questa cosa, è veramente insopportabile vederli».