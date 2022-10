Borghi: «Inter, con la Roma rivisto stesso tipo di errore. E troppo nervosismo»

Borghi trova delle analogie nelle sconfitte dell’Inter, a cominciare da quella contro la Roma di sabato pomeriggio. A Sunday Night Square, su DAZN, il giornalista fa anche notare come i giocatori mostrino un eccessivo nervosismo.

REPLAY – Stefano Borghi vede qualcosa di ripetitivo: «È la reiterazione delle cose che rende difficile la situazione dell’Inter. Gli errori difensivi, le rimonte subite, anche lo stesso tipo di errore. L’1-1 della Roma è su una palla orizzontale di Hakan Calhanoglu, come nel primo gol del derby. Poi questo nervosismo latente, che prende tutti e si vede fin dal precampionato, portando questa squadra ad aver perso cinque delle prime dieci partite ufficiali. C’è insicurezza, non ci sono dei punti di riferimento. L’Inter è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato, l’anno scorso era quella che ne aveva presi di più da posizione di svantaggio».