Caressa: «Inter, Zhang è in difficoltà! Una leggerezza da non commettere»

Fabio Caressa attraverso i social ha parlato del mercato attuale dell’Inter e i colpi sfumati, facendo riferimento ai problemi societari di Zhang.

UN ERRORE – Caressa esprime la sua personale opinione riguardo il mercato dell’Inter: «Il mercato non è la fiera dei sogni, questo prevede l’esborso di denaro. Il presidente dell’Inter ha un po’ di difficoltà, soprattutto ora dopo la condanna a Hong Hong. Magari non riguarda direttamente l’Inter, ma questo influisce sulle casse della famiglia. In più c’è anche un prestito da pagare. Piuttosto c’è stata un po’ di leggerezza nella comunicazione: quando tutti gli uomini di mercato danno due acquisti per fatti, evidentemente qualcuno ha lasciato trapelare qualcosa. Lì ci voleva più cautela».