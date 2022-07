VIDEO – Dybala e i dettagli del contratto con clausola (pretesa anche dall’Inter)

Paulo Dybala è un nuovo calciatore della Roma. Il colpo giallorosso a parametro zero diventa ancora più importante considerando i costi contenuti per l’ingaggio e la clausola rescissoria inserita nel contratto. Una clausola “di uscita” pretesa anche in caso di trasferimento all’Inter. Di seguito il video con l’intervento del collega Angelo Mangiante per Sky Sport

