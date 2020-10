Caputi: “Milan non ha dominato. Inter con poche idee e determinazione!”

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter-Milan

Il Milan vince ma senza dominare, questo il parere di Massimo Caputi, noto giornalista italiano attualmente caporedattore del “Messaggero”, che nel corso della trasmissione “Domenica Sportiva” però critica l’atteggiamento dell’Inter, a detta sua con poche idee.

POCHE IDEE – Caputi non esalta particolarmente la vittoria del Milan e in particolare il dominio sotto il punto di vista del gioco espresso in campo ma muove una critica nei confronti dell’Inter: «Credo che la tendenza di fare tanti gol e subire sia una caratteristica di tutto il campionato. L’Inter non ha mostrato il carattere, è stata un po’ molle nonostante le sue potenzialità. Sul piano generale della partita non è che il Milan ha dominato, i nerazzurri non ha avuto la forza e la voglia di farla sua quella partita. Squadra con poche idee e poca determinazione».

SU IBRAHIMOVIC – Il giornalista conclude esaltando Zlatan Ibrahimovic, in gol contro i nerazzurri: «Ibrahimovic è riuscito a catalizzare l’interesse dell’opinione pubblica nei suoi confronti togliendo il peso della maglia agli altri giocatori».