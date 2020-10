Pioli: “Milan, siamo soddisfatti! Con Ibrahimovic cresciuti in...

Pioli: “Milan, siamo soddisfatti! Con Ibrahimovic cresciuti in autostima”

Condividi questo articolo

Pioli Milan

Pioli dopo la vittoria in Inter-Milan, oggi è intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha parlato della squadra rossonera facendo riferimento inevitabilmente a Zlatan Ibrahimovic e del momento positivo.

DOPO IL DERBY – Pioli, ex tecnico dell’Inter oggi del Milan, dopo la vittoria nel derby dice la sua riguardo il momento della sua squadra, ringraziando ancora una volta Zlatan Ibrahimovic e spiegando il punto di svolta: «Il nostro è stato un inizio di campionato importante, siamo soddisfatti ma è solamente l’inizio. Incontreremo tante difficoltà. Quando il cambio positivo? Il Milan è nato da gennaio 2020 con l’arrivo di Zlatan, Kjaer. Una costruzione della squadra vicina ai nostri meccanismi, loro ci hanno permesso di crescere di autostima e di qualità. È un percorso che va avanti da alcuni mesi, sappiamo che arriveranno momenti difficili ma siamo un gruppo unito che vuole migliorarsi. Abbiamo cambiato modo di giocare giocando con il centrocampo a tre e il vertice alto e con Zlatan che da pochi punti di riferimento agli avversari scambiandosi con Calhanoglu».

SU IBRAHIMOVIC – Pioli si sofferma un attimo ancora sull’attaccante svedese: «Un piano per il futuro per tenerlo? Non credo che nemmeno lui ci stia pensando, è giusto pensare al presente. La cosa più bella è vederlo felice, contento di allenarsi e di essere dentro a Milanello».

TROPPI GOL – Pioli conclude dicendo la sua riguardo i troppi gol concessi da tutte le squadre del campionato: «In Serie A tutti all’attacco? Credo ci sia la volontà di adattarsi a un calcio più europeo. Cerchiamo di comandare le partite e non subirle, facendo così rischi qualcosa dietro, credo che dobbiamo anche esaltare lo spettacolo e alla fine ci serve più la mentalità di fare un gol in più degli altri piuttosto che non subirne».