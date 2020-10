Inter-Borussia Monchengladbach: Sensi asso nella manica per Conte

Stefano Sensi Inter

Al rientro dopo la squalifica, Stefano Sensi è chiamato a dare la scossa ad un’Inter poco frizzante. Potrà farlo a partire dall’esordio dei nerazzurri in Champions League, Inter-Borussia Monchengladbach, mercoledì sera alle 21 a San Siro

HOMO NOVUS – Il mese di settembre è finito in archivio da un pezzo, e Stefano Sensi non ha avuto modo di mostrarci il suo lato migliore. Un bene, direbbe qualcuno, visto il prosieguo amaro della scorsa stagione, in cui l’ex Sassuolo era partito a razzo con i primi spifferi autunnali, per poi spegnersi fisicamente con l’arrivo dell’inverno. L’Inter ha tremendamente bisogno di Sensi, o almeno di qualcuno che accenda la luce, che reciti quella parte, che convinca gli altri di essere davvero in grado di fare qualunque cosa. L’ex Cesena ha finora racimolato poco più di 100 minuti in Serie A. La squalifica nel derby ha tolto una risorsa importante ad Antonio Conte, che avrebbe volentieri fatto affidamento sulle sue intuizioni. Per Inter-Borussia Mönchengladbach, il tecnico pugliese sembra intenzionato a regalargli una chance dal primo minuto, sulla trequarti. Il ballottaggio ‘gold’ dell’Inter post lockdown avrebbe dovuto essere proprio quello tra Sensi e Christian Eriksen, ma i problemi cronici del primo hanno azzerato il quadretto.

CORAGGIO – Mercoledì sera, in Inter-Borussia Monchengladbach, a San Siro, l’ex Sassuolo potrebbe involontariamente dare un nuovo colpo all’autostima del danese. A Sensi spetterà il ruolo pesante di salvatore della patria, per dare adito alle voci che sussurrano continuamente ‘se ci fosse stato lui in quel derby...’. Sensi è tornato e ha voglia di stupire, dopo aver scollinato il mese di settembre. Ma a Conte poco importa il periodo dell’anno: ha coccolato Sensi per una stagione intera, sperando che il suo talento esplodesse in via definitiva. Adesso, l’ex Sassuolo avrà la chance di caricarsi l’Inter sulle spalle e mostrare al mondo il suo vero valore.